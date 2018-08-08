Только за одно утро полиция оштрафовала более тысячи водителей за превышение скорости

Больше тысячи водителей за одно только утро оштрафовали за превышение скорости. Патрульная инспекция провела рейды по всей стране. Нарушителям выписали штрафы в полторы тысячи леев и по пять штрафных пунктов. Большинство в свое оправдание заявили, что торопились.

Одного автовладельца поймали за рулем пьяным, еще одного - с фальшивыми правами. Рейды намерены продолжать и в ближайшие дни.

"Для выявления случаев превышения скорости по всей стране на дороги вывели дополнительные экипажи, а также дополнительные автомобили, оснащенные радарами", - сказал пресс-секретарь НПИ Павел Апостол.

По данным Национальной патрульной инспекции, за семь месяцев в стране произошло 1370 аварий. Больше трети - из-за превышения скорости. Погибли в них 78 человек, 512 попали в больницы.