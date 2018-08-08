Мошенничество в столичных автобусах раскрыли благодаря соцсетям. Пользователи рассказали, что на 23-ьем маршруте кондукторы согласны вместо трех леев за проезд брать два, но не выдавать при этом билет.
"В нашем общественном транспорте появилась новая мода. Кондуктор спрашивает, нужен ли тебе билет. Если нет, то можешь заплатить только два лея. Я потребовал от директора автобусного парка проверить 23 маршрут, но я не думаю, что это единственный рейс, подверженный новой моде", - сказал и.о. мэра Кишинева Руслан Кодряну.
Мгновенного результата проверки пока не дали. Однако есть видео с мобильного телефона из автобуса 23-го маршрута. Кондуктору деньги даем, но от билета отказываемся. Тот не настаивает.
Многие пассажиры общественного транспорта признаются, что часто либо отказываются от билета, либо перед выходом возвращают его кондуктору.
"Кондукторам, которые нарушают правила, в первую очередь, грозят санкции. Если же нарушение повторяется, мы работника увольняем", - заявил глава автобусного парка Виталий Копач.
Средняя зарплата кондуктора в столичном общественном транспорте - около 5000 леев.
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