Прибыльное дело: житель Комрата открыл автомастерскую с современным оборудованием

В прибыльное дело превратил свое увлечение автомобилями предприниматель из Комрата. Александр Холостенко открыл в родном городе автомастерскую с современным оборудованием. В развитии бизнеса ему помог грант в три тысячи евро, полученный по европейской программе SARD.

Акцент здесь делают на компьютерной диагностике. Работают четко - очередей в мастерской не бывает. На работу Александр взял четырех своих сокурсников из транспортного колледжа. В планах - расширение бизнеса и создание новых рабочих мест. За последние три года в Гагаузии и Тараклийском районе по программе SARD открыли 30 малых предприятий. Сумма грантов составила 550 тысяч долларов.

Комментарии

Другие новости