Витренко: Россия сполна заплатит за причиненный вред Грузии, Молдове и Украине

Россия сполна заплатит за тот «вред», который Москва причинила Грузии, Молдавии и Украине. Об этом заявил временный поверенный Украины при ООН Юрий Витренко, передает "Укринформ".

"Международное сообщество должно сочетать дипломатические инструменты с гораздо более мощными целевыми санкциями, а также изоляцией российских политических лидеров и олигархов. В конце концов, все мы знаем, что Россия понимает только язык силы", — сказал Витренко, пишет lenta.ru.

Представитель Украины призвал ООН «быть более активными» в решении конфликтов в Грузии, Украине, Молдове и других местах, которые, по его словам, были инициированы Москвой. «Совет Безопасности ООН и Генассамблея должны продемонстрировать гораздо более мощную позицию в отношении конфликтов и увеличить давление на Россию», — подчеркнул он.

Кроме того, Витренко призвал международное сообщество продолжать "последовательную и консолидированную политику» в отношении России. "Первым шагом должна стать деоккупация грузинских и украинских территорий, отмена признания так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии и выполнение всех других обязательств по действующим соглашениям", — сказал представитель Украины.

Назвав Россию "государством-оккупантом", Витренко заявил, что Москва имеет обязательства по международному праву перед населением Крыма, Донбасса, Абхазии и Южной Осетии, передает point.md.

"Она несет полную ответственность за последствия своих международно-противоправных действий и заплатит сполна за тот вред, который причинила", — заключил он.