Учеников начальных классов освободят от домашнего задания, но только на выходные и каникулы

Учеников начальных классов и гимназии освободят от домашнего задания на выходные и каникулы. Соответствующий законопроект разработало Министерство образования, культуры и исследований.

Документ также предусматривает, что школьники будут тратить на подготовку предмета не более 15 минут. Кроме того, им представят на выбор две темы по одному предмету. Для них также отменят письменные задания по иностранному языку.



А для гимназистов отменят домашнее задание сразу по нескольким предметам. Для пятиклассников и шестиклассников - по биологии, физике, химии, информатике, наукам и гражданскому воспитанию.



В седьмых и восьмых классах отменят домашнее задание по наукам и гражданскому воспитанию. А в девятых - еще и по музыке. Таким образом, гимназисты будут тратить на подготовку не более полутора часа, а лицеисты - не больше двух часов с половиной часов.



