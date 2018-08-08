Пьяный и без прав: на Рышкановке задержали нарушителя

Уголовное дело грозит водителю, которого поймали в столице пьяным за рулем. Остановили его на Рышкановке. В ходе проверки выяснилось, что у мужчины нет водительских прав. А чтобы уладить дело, он предложил полицейским взятку в 400 евро. Затем он начал отрицать, что вел машину.

Более того, мужчина отказался пройти алкотест.



С водителем в машине находился его товарищ. Тоже пьяный. В итоге оказалось, что именно товарищ водителя и является владельцем машины. Когда ее подняли на эвакуатор, он сел за руль и не хотел выходить.



По результатам алкотеста, водитель превысил допустимую норму алкоголя почти в пять раз.







Комментарии

Другие новости