Управление образования, молодежи и спорта будут делать покупки через рограмму развития ООН

Управление образования, молодежи и спорта будет делать публичные закупки через Программу развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Это позволит сделать процесс проведения тендеров более транспарентным, считает исполняющий обязанности мэра столицы Руслан Кодряну. К тому же, муниципалитет сэкономит деньги, поскольку ПРООН не платит таможенный налог на приобретенное оборудование.

"Тем более, что они сами разработают повестку. Сколько раз мы говорили на планерке, что купили оборудование для детского сада, а оно не подходит по размерам. Так мы решим проблему отсутствия в Управлении специалиста по закупкам, а также проблему транспарентности", - сказал и.о. мэра столицы Руслан Кодряну.



Международная организация, в свою очередь, получит определенный процент от стоимости закупки.



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