Объем экспорта молдавских товаров вырос на 28% с начала текущего года

Объем экспорта молдавских товаров за первые полгода вырос почти на 28% по сравнению с тем же периодом 2017. Он превысил миллиард 300 тысяч долларов. Таковы данные Национального бюро статистики.

Примерно 69% поставок пришлось на Евросоюз. В СНГ отправили почти 16% продукции. Еще столько же - в другие государства.



В четыре раза вырос объем поставок в Сербию. Примерно в два с половиной раза увеличился объем экспорта в Швейцарию. Чуть более чем в полтора раза выросли поставки в Италию, Германию и Францию. А объем экспорта в Объединенные Арабские Эмираты увеличился почти в пять раз. В то же время, примерно на 8% снизились поставки в Россию.



Больше всего - более чем в два с половиной раза - вырос экспорт живых животных. Кроме того, почти вдвое увеличились поставки масел и жиров, а также изделий из дерева. А объем экспорта машин и оборудования увеличился чуть более чем в полтора раза.

