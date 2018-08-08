В Чадыр-Лунгском районе 16 детей госпитализировали с корью

16 детей из района Чадыр-Лунга госпитализировали с корью. Пациентам от семи до 15 лет. Все они находились в лагере для верующих в Унгенском районе. Информацию подтвердил глава региональной Службы охраны общественного здоровья Гагаузии Иван Хаста. Лишь один из 16 детей был привит от кори.

Известно, что до приезда в лагерь дети навещали родственников в городе Болград Одесской области. Там они общались с ребенком, больным корью.



"Сейчас дети находятся в инфекционном отделении в Чадыр-Лунге. Продолжается активное посещение семейными врачами домов, вчера состоялось заседание по чрезвычайным ситуациям, есть решение по проведению мер, выявлению, госпитализации и лечению", - сказал глава Службы охраны общественного здоровья Гагаузии Иван Хаста.



Еще три случая заболевания были зафиксированы в Унгенском районе.





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