Марк Ткачук: "Этому режиму невероятно везёт с оппозицией"

Экс-коммунист Марк Ткачук прокомментировал заявления одного из лидеров протестного движения Октавиана Цыку, который утверждает, что идея "гражданского молдовенизма", является пост-модернистским вариантом "советского молдовенизма".

- На каждую страшненькую есть свой серенький. Этому режиму невероятно везёт с оппозицией, - написал Марк Ткачук на своей странице в Фэйсбуке.

Между тем, Октавиан Цыку, который, к слову, считает военного преступника маршала Иона Антонеску примером для подражения, уверен, что люди, продвигающие идею "гражданского молдовенизма" - людьми со скелетами в шкафу и бардаком в голове. В опубликованной изданием Cotidianul материале "Об унионизме и "гражданском молдовенизме", Цыку назвал "гражданский молдовенизм", который активно обсуждают, "новой стратегией охмурения румын / молдаван из Молдовы".

- Да, именно 80% румыноязычного ядра, которое является коренным и мажоритарным элементом в этой стране. Потому что румын никогда не станет "гражданским молдаванином", поскольку он не стал советским Homo Moldovanus, а "гражданский молдовенист" не примет румынский язык и румынский культурный пантеон, на котором зиждется идентичность этого государства. Подобно тому, как гагаузы или русские не станут "гражданскими молдовенистами", но останутся гагаузами или русскими, - отметил Цыку.

Он также называет интересной "толпу людей, которые продвигают эту идею, от бывшего пэдэшника Андрея Попова, до бывших коммунистов Марка Ткачука и Алексея Тулбуре, от которых несет воронинским дустом, лизоблюда режима Корнела Чури, Влада Кульминского, Юлиана Грозы и т.д., каждый из которых со своими болячками в голове и скелетами в шкафу".

Он высказал уверенность в том, что люди, продвигающие идею "гражданского молдовенизма" служат, на самом деле, интересам нынешней власти, а сама идея является "пост-модернистским вариантом "советского молдовенизма".

- Понятно, чего хотят эти ребята с "гражданским молдовенизмом". Связанные по-разному с властью: будь то, через Додона, через Лянкэ или напрямую через Плахотнюка, они служат режиму двумя способами. Они охмуряют оппозицию, потому что некоторые из них либо пытаются, либо появляются на платформах сопротивления и митингах, посредством этого культивируя миф о том, что оппозиция якобы поддерживает идею "гражданского молдовенизма". Это является поводом для нападок со стороны "олигархов-юнионистов" на оппозицию, обзывая ее как угодно, - подчеркнул Цыку.

В то же время, наиболее серьезным он называет то, что "финансисты этих проектов, зачастую даже с Запада, особенно немцы, либо граждане этой страны, должны понимать, что сторонники этого "гражданского молдовенизма" являются сторонниками интересов России в Республике Молдова и преследуют цель получить "железный" левый электорат - евразийский, антирумынский и антизападный, который был по очереди у аграриев, затем, у коммунистов и который сейчас находится у социалистов".

- Основной целью "гражданского молдовенизма" является создание новой "левой" партии с советским нутром и европейской оболочкой, после того, как оппозиция свергнет режим и Додона, - пишет Октавиан Цыку.