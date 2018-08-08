Брал деньги за операции: Главу хирургического отделения одной из столичных больниц подозревают в коррупции

Главу хирургического отделения одной из столичных больниц подозревают в коррупции. По данным НЦБК, с 12 по 24 июля он получил от пациентов и их родных почти 55 тысяч леев. Деньги он брал за операции.

На время следствия врача отстранили от должности и поместили под домашний арест. Прокуроры также наложили арест на имущество подозреваемого, общей стоимостью 700 тысяч леев.

Хирург вину признал. Теперь ему грозит до 300 тысяч леев штрафа и до семи лет тюрьмы.