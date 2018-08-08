В Литве зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

Специалисты зарегистрировали вспышку африканской чумы свиней (АЧС) в крупном свиноводческом комплексе на северо-западе Литвы, ведутся работы по ликвидации очага болезни, сообщила во вторник пресс-служба государственной ветеринарно-продовольственной службы балтийской республики.

"Ветеринарная служба информирует о том, что в Акмянском районе… в свинокомплексе, принадлежащем ЗАО Idavang, в котором содержится около 19,5 тысячи свиней, подтвержден случай заражения АЧС", — говорится в сообщении.

По данным ветслужбы, за последние три дня на ферме умерли 24 свиньи на откорме. "Во вторник институт оценки риска ветслужбы подтвердил, что в собранных с места пробах установлен вирус АЧС", — добавили в пресс-службе.

В ветеринарно-продовольственной службе отметили, что в свинокомплексе начали подготовительные работы по ликвидации очага заболевания. Все свиньи, которые в нем содержатся, должны быть уничтожены. Это уже 41 случай заражения африканской чумой свиней в свиноводческих хозяйствах в Литве, из них пять очагов зафиксированы в Акмянском районе, передает РИА Новости

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.





