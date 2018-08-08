Специалисты консалтинговой компании Expert Market составили рейтинг городов, которые отличаются самой удобной транспортной системой. Лидером списка оказалась французская Ницца, где жители стоят в пробках всего 22 часа в году. Об этом пишет Euromag.
Редкие пробки являются не единственным преимуществом города. Помимо этого, жители Ниццы тратят на дорогу до работы и обратно в среднем 40 минут. При этом стоимость проездного на месяц обходится им в 1,25 % от зарплаты, передает Корреспондент.
Вторую позицию в списке занял эквадорский город Куэнка, а замкнул тройку лидеров испанский Бильбао. Далее следуют Тулуза (Франция) и Катания (Италия).
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Сегодня вы будете душой компании. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Будьте осторожны с компьютером.
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РАК
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
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СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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