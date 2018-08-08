Американка приняла известного музыканта за бомжа и заплатила за его покупки

Американка Рут Рид попала в курьезную ситуацию. Женщина оказала помощь мужчине, у которого не оказалось достаточно денег для его покупок. Оказалась, что это известный музыкант. Об этом сообщает Associated Press.

Женщина добавила несколько долларов мужчине, который стоял перед ней в очереди. Приняв парня за бездомного, Рид доплатила необходимую суму. Мужчина поблагодарил "спасительницу" и представился Китом. На что женщина заметила, что тот похож на знаменитого музыканта Кита Урбана, пишет Корреспондент.

Когда Рид поняла, что это и есть американская звезда, она решила удостовериться в этом у охранника, который сопровождал музыканта.