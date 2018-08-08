В Японии отменили 133 авиарейса из-за приближения тайфуна "Шаньшань"

По данным авиакомпаний, из-за приближения тайфуна "Шаньшань", которому в Японии присвоен порядковый номер 13, отменено 133 авиарейса, чьи взлеты и посадки были запланированы в Токио и соседней префектуре Тиба.

В свою очередь, железнодорожная компания East Japan Railways предупреждает об отмене движения ряда экспресс-поездов в столичном регионе. Особенно это касается поездов в направлении префектуры Тиба, на которую возможно придется основной удар стихии. Движение всех поездов на линии Курури в этой префектуре полностью остановлено, пишет РИА Новости.

Тайфун должен обрушиться на столичный регион ночью. Сейчас его приближение предвещает лишь начавшийся ночью дождь. Давление в центре тайфуна составляет 970 гектопаскалей. В центре тайфуна скорость ветра составляет до 35 метров в секунду, при порывах до 50 метров в секунду.







