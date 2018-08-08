Власти Конго подтвердили девять смертей от Эболы

Министерство здравоохранения Демократической республики Конго подтвердило девять летальных случаев после вспышки лихорадки Эбола. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в среду, 8 августа.

Все случаи зарегистрированы в регионе Бени в провинции Северное Киву на границе с Угандой и Руандой, передает Корреспондент.

"В общей сложности у нас есть данные о 43 случаях заболевания, 16 из которых подтверждены, 27 – под вопросом. Еще 46 случаев на данный момент изучаются (на предмет связи с лихорадкой Эбола – ред.", – говорится в заявлении Минздрава.

Ранее, 1 августа, Минздрав ДРК объявил об очередной вспышке лихорадки Эбола в стране – десятой с 1976 года. Во время предыдущей вспышки, о победе над которой заявили в конце июля 2018 года, погибли 33 человека.

Почти тысяча человек, контактировавших с зараженными, на данный момент содержатся в карантинной зоне, уточнили в министерстве.