Современные условия интерактивные программы. Сколько стоит обучение в частных школах столицы?

Многие родители все чаще отдают детей в частные учебные заведения. Они предлагают современные условия и интерактивные программы. А в некоторых из них есть научные лаборатории, бассейны и даже каток. Однако год обучения обойдется в них от 700 до пяти тысяч евро.

Самый дорогой лицей в столице - "Heritage". Плата за обучение здесь выросла с четырех до пяти тысяч евро. В лицее есть футбольное поле и бассейн. А учатся дети по программе, аккредитованной в Кембридже.

В этом году список частных заведений пополнил лицей "Да Винчи". Здесь есть бассейн, хоккейное поле, дорожка для велосипедистов и каток. Кроме того, детям будут преподавать робототехнику. Год обучения в начальных классах обойдется в четыре тысячи евро, в гимназии и лицее - в четыре тысячи 800.

Замыкает тройку самых дорогих частных заведений молдо-турецкий лицей "Оризонт". Год обучения здесь стоит 2350 евро. Для учащихся реального профиля уроки проходят на английском языке.

Дешевле обучение обойдется в лицее "Колумна". Год в начальных классах и гимназии стоит полторы тысячи евро, в лицее - 1200. Это первое заведение, где внедрили электронную систему, благодаря которой родители могут каждый день проверять оценки детей и домашние задания.

Обучение в первом частном лицее "Прометеу" обойдется в 1440 евро за год. Здесь дети могут заниматься художественной гимнастикой и танцами, а также в кружках по химии или математике. А за 60 евро в месяц они могут оставаться на продленку.

Год обучения в лицее информационных технологий "Сократ" стоит 1200 евро. В стоимость входят все внешкольные мероприятия. За питание родители должны платить отдельно, по 45 леев в день. Книги и тетради на английском языке созданы на основе учебников Оксфорда.

Всего в Кишиневе действуют 17 частных лицеев.