Число жертв жары в Испании выросло до девяти

Число погибших от аномальной жары в Испании выросло до девяти, сообщает The Local.

ак, в юго-западном регионе Экстремадура неподалеку от границы с Португалией было найдено тело 66-летнего мужчины, который скончался в воскресенье от теплового удара, передает Корреспондент.

Во вторник, 7 августа, от теплового удара скончалась 75-летняя женщина.

Также в Экстремадуре погиб от теплового удара 40-летний пилигрим из Германии. Это же стало причиной смерти 81-летнего мужчины.

Таким образом, количество жертв аномальной жары в Испании достигло девяти человек. Местами температура в стране достигала 46 градусов.