Тулбуре обвинил Цыку в откровенной ксенофобии

Алексей Тулбуре обвиняет Октавиана Цыку в ксенофобии Пост о "странной тактике мобилизации протеста, выбранной Цыку" Алексей Тулбуре написал на своей странице в Фэйсбуке.

"Странную тактику мобилизации протеста выбрал Цыку, "достаточно известный историк в мире". Этот человек, который недавно "решил присоединиться к антиолигархическому протесту", распространяет вокруг себя только ненависть и разногласия: молдоване (более 60%) – сталинское изобретение, меньшинства можно терпеть, если они ведут себя так, как Цыку считает правильным, "маршал Антонеску" (автор румынского Холокоста, военный преступник) – пример для подражания и т.д. Все вокруг него плохие, со скелетами в шкафу. Только наш "борец" "совершил ошибки" посредством ЛП, Народной европейской партии, мафиозной прессы. Он сильно расстроен - нападает на многих людей без причины. Политическая модель, продвигаемая новым "борцом с олигархией" - этнократия, при которой тех, кто не входит в доминирующую этническую группу, терпят (до каких пор?) и никакая ассимиляция им ничего не гарантирует – "недоминирующая" кровь остается.

Антидемократичные, антиевропейские, разделяющие общество мессаджы и идеи, хоть Цыку так не считает. Бог с Цыку, пусть верит, во что хочет, в отличие от него, никто не собирается попрекать его идентичностью и верой. Вопрос в том, как объединить усилия в борьбе с олигархами, когда "историк" морочит голову такому количеству людей в стране?

P.S. многие критиковали Шора, но в нетерпимости и ксенофобии обвинили только Цыку. Знаете почему? Потому что его "критика" была ксенофобская", передает allmoldova.