Под Одессой нашли поле конопли

Силовики обнаружили возле села Кислицы Одесской области поле с более чем 20 тысячами кустов конопли. Растение было высажено на двух гектарах земельного участка, который принадлежит аграрно-рыбохозяйственному кооперативу, сообщили в областной полиции.

"Во время обыска на указанной территории находился охранник и тракторист с техникой. Часть насаждений на то время уже была скошена, а поле выжжено. Сейчас правоохранители осуществляют изъятие остальных растений. Также проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к их посеву и выращиванию", - отметили правоохранители.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, злоумышленникам грозит от трех до семи лет тюрьмы, пишет Корреспондент.