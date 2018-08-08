В столичных жилых домах установят счетчики нового поколения для измерения потребления тепловой энергии

В 230 жилых домах в столице будут установлены счетчики нового поколения для измерения потребления тепловой энергии. Работы начались в среду, 8 августа, и продлятся около шести недель.

"Termoelectrica" отмечает в пресс-релизе, что новые средства измерения должны обеспечить более высокую точность и прозрачность потребления тепловой энергии. Кроме того, обеспечат большую емкость архивирования записанных данных. Благодаря функции передачи данных на расстояние, станет возможной автоматизация процессов, и специалисты компании смогут просматривать в любое время точную информацию о поставке тепловой энергии в дома, передает IPN.



По словам генерального директора предприятия "Termoelectrica" Вячеслава Ени, модернизация приборов учета предусмотрена в Плане деятельности и инвестиций предприятия за 2018 год и является приоритетной деятельностью, поскольку срок эксплуатации старого оборудования, которое должно быть заменено в этом году, составляет 20 лет.



"Мы хотим в течение нескольких лет обеспечить единую систему учета данных потребления, обеспечив все жилые дома современными и точными системами учета, то, что будет иметь положительные эффекты, как для потребителей, так и для предприятия "Termoelectrica", как поставщика", - отметил Вячеслав Ени.

"Termoelectrica" обеспечивает учет потребления тепловой энергии посредством более восьми тысяч счетчиков учета тепловой энергии.