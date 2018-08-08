В Италии камнепад убил двух человек

В Италии камнепад убил двух человек и изувечил автомобили. Об этом сообщает ТСН в среду, 8 августа.

"У подножия Монблана живописную дорогу накрыли огромные валуны. Камни изувечили автомобили, в одном из них погибла пожилая пара. Дорогу к долине Ферре пришлось закрыть, двигаться по ней невозможно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из района эвакуировали две сотни людей, некоторым из них пришлось ночевать на территории местного гольф-клуба, пишет Корреспондент.