ЦИК создал информационный ролик о выборах для граждан Молдовы, проживающих за рубежом

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала информационный ролик о предстоящих парламентских выборах для граждан Молдовы, проживающих за рубежом.

Таким образом, Центризбирком уведомляет представителей молдавской диаспоры о том, что для проведения выборов организуют три одномандатных округа: один на востоке от Республики Молдова, другой на западе, и еще один для США и Канады, пишет unimedia.info.

Участки для голосования за рубежом будут расположены вблизи дипломатических представительств и консульств Республики Молдова. На каждый из них поступит не менее пяти тысяч бюллетеней.

Парламентские выборы в Молдове состоятся 24 февраля 2019 года. Они пройдут по смешанной избирательной системе. Это означает, что одна половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая - по одномандатным округам.

Избирательный порог для партий составляет 6%, а для избирательного блока - 8%, пишет point.md.

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