Ученые раскрыли секрет идеальной кожи

Исследование дерматологов из Университета Эмори в Атланте показало, что частое употребление молочных продуктов может стать катализатором проблем с кожей и спровоцирует появление большого количества прыщей, а также может изменить структуру и цвет кожи человека, пишет Business Insider.

Дерматологи рассказали, что обезжиренное молоко имеет почти то же самое количество сахара, способное вызвать распространение кожного заболевания под названием акне — изменение состава в пилосебационных структурах, из-за которого сальные железы увеличиваются в размерах и работают "на износ".

Дерматологи также предупредили, что люди, соблюдающие диету из-за врачебных предписаний, должны полностью отказаться от молока, чтобы коррекция работы организма прошла без осложнений, передает life.ru.