СМИ: супруга 68-летнего Ричарда Гира беременна

Голливудский актер Ричард Гир вновь станет отцом. Стало известно о беременности его 35-летней супруги Алехандры Сильвы. Об этом пишет The Sun.

Для пары этот ребенок станет первым общим. Однако сам Ричард Гир уже имеет 18-летнего сына от предыдущего брака, как и Алехандра - 5-летнего сына Альберто, пишет Корреспондент.

Известно, что свадьба пары прошла 5 мая этого года в Вашингтоне. Для Ричарда Гира брак с Алехандрой Сильвой является третьим. До этого он был женат на Синди Кроуфорд, а также актрисе Кэри Лоуэлл.