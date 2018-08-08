В Бельгии засуха угрожает производству рождественских елок

Производство рождественских елей в бельгийских Арденнах впервые за 20 лет оказалось под угрозой из-за продолжительной засухи.

Как рассказал председатель арденнского союза владельцев лесных питомников Джонатан Риго в эфире телерадиокомпании RTBF, ситуация "пока не катастрофическая, но потери уже колоссальные", пишет РИА Новости.

"Если в ближайшие три-четыре недели не будет дождей, можно предположить, что 10-15% запасов рождественских елок, которые должны быть проданы в этом году, не смогут быть проданы либо потому, что они будут мертвы, либо потому, что они будут непригодны с визуальной точки зрения", — сказал Риго.

Большая часть арденнских елок предназначена для экспорта.

"То чем, мы должны были начать заниматься уже сегодня, а именно отбором и маркировкой, отложено на две-три недели, чтобы посмотреть, как будет вести себя плантационная культура. Таким образом, мы будем делать поздний выбор и запоздаем с планированием сезонной логистики", — сказал Риго.





