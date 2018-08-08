Звезда "Универа" Андрей Гайдулян тайно женился в Лас-Вегасе

Звезда сериалов на ТНТ 34-летний Андрей Гайдулян тайно женился на 26-летней Александре Велескевич. Как сообщает портал Super.ru, они сыграли свадьбу в Лас-Вегасе ещё в мае, но об этом стало известно только сегодня.

Гайдулян и Велескевич закрутили роман в феврале этого года, но со свадьбой тянуть не стали. Актёр отмечал, что долго не мог завоевать сердце девушки, поэтому не стал упускать свою возможность, передает life.ru.

По словам звезды сериалов, в Александре его покорили неприступность и чувство юмора.

Добавим, что для Гайдуляна это уже второй брак.

Как уже сообщал Лайф, в 2015 году у Андрея Гайдуляна диагностировали лимфому — онкологическое заболевание лимфатической ткани. Звезде сериалов "Универ" и "СашаТаня" удалось победить рак. Всё это время рядом с актёром была его невеста Диана Очилова. Андрей и Диана поженились в сентябре 2016-го, но спустя год пара распалась.