NASA показало красочный снимок ледника на Аляске

NASA опубликовало красочный снимок ледника Колумбия, расположенного на Аляске. Он спускается с высоты 300 метров над уровнем моря к подножью Чугачских гор. Фото было размещено на сайте агентства.

Ледник является одним из самых быстро меняющихся в мире. Ученые ведут за ним наблюдение более 30 лет, пишет Корреспондент.

Снимок, сделанный со спутника, был раскрашен вручную. Это было сделано для того, чтобы показать, как изменился ландшафт с 1986 года.

Изображение объединяет ближне-инфракрасные, коротковолновые инфракрасные и зеленые участки электромагнитного спектра.

Благодаря редактуре зелень выглядит на снимке зеленой, снег и лед - ярко-голубыми, облака - светло-оранжевыми и белыми, а вода - темно-синей.