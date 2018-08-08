"Почему оппозиция критикует "малую налоговую реформу?" Только потому, что ее продвигает команда Плахотнюка?" Политический комментатор Виталий Андриевский, директор портала Ava.md, утверждает, что пакет законов, составляющих "малую налоговую реформу", принятый недавно парламентом, принесет пользу экономике страны. В то же время, Андриевский не понимает неконструктивное отношение правой оппозиции, критикующей эти меры только потому, что они продвигаются Демпартией.
По мнению Андриевского, которым он поделился в публикации на Фэйсбуке, представители ПДС, Платформы "ДА" и ЛДПМ демонстрируют, что их не интересует судьба молдавской экономики.
"Несколько вариантов ответа: 1. Оппозиции безразлична судьба бизнеса. 2. Оппозиции безразлично состояние экономики. 3. Оппозиция понимает важность этих реформ, но критикует их, так как их реализует команда Плахотнюка" - написал Андриевский.
Напомним, пакет законов, составляющих "малую налоговую реформу", предусматривает, что прожиточный минимум не будет облагаться налогом, что происходит в нашей стране впервые. Таким образом, в два раза будет увеличено ежегодное личное освобождение, с около 11 300 леев до 24 000 леев. Ставка подоходного налога будет единой — 12%, снизившись с 18%. Кроме того, вклад работодателя в бюджет государственного социального страхования составит 18% вместо 23%, который действует в настоящее время. Реформа также включает ограничение злоупотреблений в отношении бизнесменов со стороны правоохранительных органов.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вы будете душой компании. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Повысится опасность пищевых отравлений, бытовых травм, дорожных аварий. Будьте осторожны с компьютером.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День будет напряженным с самого утра. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Выгодно продавать валюту.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Многие получат премии или гонорары. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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КОЗЕРОГ
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Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Будьте осторожны с самолетом.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Пришло время пожинать плоды.
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