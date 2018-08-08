Виталий Андриевский: "Оппозиция критикует "малую налоговую реформу", потому что ей безразлична судьба молдавской экономики!"

"Почему оппозиция критикует "малую налоговую реформу?" Только потому, что ее продвигает команда Плахотнюка?" Политический комментатор Виталий Андриевский, директор портала Ava.md, утверждает, что пакет законов, составляющих "малую налоговую реформу", принятый недавно парламентом, принесет пользу экономике страны. В то же время, Андриевский не понимает неконструктивное отношение правой оппозиции, критикующей эти меры только потому, что они продвигаются Демпартией.

По мнению Андриевского, которым он поделился в публикации на Фэйсбуке, представители ПДС, Платформы "ДА" и ЛДПМ демонстрируют, что их не интересует судьба молдавской экономики.

"Несколько вариантов ответа: 1. Оппозиции безразлична судьба бизнеса. 2. Оппозиции безразлично состояние экономики. 3. Оппозиция понимает важность этих реформ, но критикует их, так как их реализует команда Плахотнюка" - написал Андриевский.

Напомним, пакет законов, составляющих "малую налоговую реформу", предусматривает, что прожиточный минимум не будет облагаться налогом, что происходит в нашей стране впервые. Таким образом, в два раза будет увеличено ежегодное личное освобождение, с около 11 300 леев до 24 000 леев. Ставка подоходного налога будет единой — 12%, снизившись с 18%. Кроме того, вклад работодателя в бюджет государственного социального страхования составит 18% вместо 23%, который действует в настоящее время. Реформа также включает ограничение злоупотреблений в отношении бизнесменов со стороны правоохранительных органов.