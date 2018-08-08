"Теория большого взрыва" может получить продолжение

Президент канала CBS Келли Кал заявил, что компания не исключает продления сериала "Теория большого взрыва" на 13-й сезон. Об этом стало известно в рамках пресс-тура ассоциации телевизионных критиков TCA.

В 2017 году "Теорию" продлили на 12-й сезон. Один из авторов телешоу Чак Лорри говорил, что не исключает завершения сериала в 2018 году. При этом Джонни Галэки, исполнитель роли Леонарда, считает, что финалом должен стать именно 12-й сезон, пишет life.ru.

Ранее сообщалось, что с каждым годом сериал становится всё менее выгодным для WB. В связи с этим было принято решение запустить спин-офф "Детство Шелдона".