На семерых спящих детей обрушился потолок во время урагана в Башкирии

Из-за сильного урагана в Благовещенском районе Башкирии в одном из домов обрушился потолок. Он свалился прямо на спавших в этот момент семерых детей. Как поясняют местные власти, инцидент произошёл в гостях у бабушки, к которой дети приехали на каникулы.

Под обломками потолка оказались внуки от 4 до 15 лет. Дети отделались ссадинами и ушибами, никто серьёзно не пострадал. Сейчас разрушенный дом восстанавливает бригада строителей, пишет life.ru. Фото: vk.com/myufa

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