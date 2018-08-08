17‐летнего американца Зириса Оливера отключили от аппарата жизнеобеспечения после того, как прекратилась работа его мозга. Врачи заявили, что трагедия случилась из‐за отека мозга, который наступил после гипердратации (избыточное содержание воды в организме). Об этом сообщила газета The Washington Post.
Родственники рассказали, что подросток начал жаловаться на судороги во время футбольной тренировки во вторник, передате 360tv.
Тетя Зириса, Тэмми Чавис отметила, что парень выпил более 7,5 литра воды и еще столько же спортивного напитка Gatorade.
Мать Оливера забрала его из школы, потому что он не мог уже самостоятельно передвигаться. Позже он упал в обморок и его доставили в больницу вертолетом. После этого его подключили к аппарату жизнеобеспечения. Так молодой человек провел пять дней.
Специалисты говорят о том, что смерть о гипердратации — это редкий случай. Иногда ее можно предотвратить.
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