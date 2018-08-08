Самым юным неизлечимо больным провели эвтаназию в Бельгии

В Бельгии разрешили провести эвтаназию двум неизлечимо больным детям. Они стали самыми молодыми людьми, согласившихся уйти из жизни добровольно с момента легализации соответствующего закона в стране. Об этом сообщил The Sun.

Власти Бельгии разрешили провести эвтаназию двум неизлечимо больным детям в возрасте до 12 лет. Одному из них было девять лет, другому — 11. Погибшие стали самыми молодыми людьми, которым когда-либо разрешали уйти из жизни добровольно посредством смертельной инъекции, передает 360tv.

Эвтаназию провели в 2016 и 2017 годах. Однако об этом стало известно недавно из отчета комиссии, которая регулирует эвтаназию в Бельгии (CFCEE).

Согласно отчету, девятилетний ребенок страдал от опухоли головного мозга, у 11-летнего был муковисцидоз (кистозный фиброз).