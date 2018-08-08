Поспорил, что доедет до Кишинева за 40 минут: 19-летний гонщик из Бельц погиб в ДТП

19-летний предприниматель из Бельц Иван Кадыров любил быструю езду на своем BMW 5 E60. Даже в профиле в социальных сетях он указывал род занятий: "гонщик".

Вечером 7 августа молодой человек поспорил с приятелями, что ночью он сможет доехать от Кишинева за 40 минут. Об этом рассказал его друг, Филипп Шую, передает Блокнот-Молдова.

- Оу, ребята, всем доброй ночи. Поспорил со своими пацанами, что за 40 минут доеду до Кишинева. Пожелайте мне фарту и удачи, - записал видеообращение в Instagram Иван Кадыров перед рискованной поездкой. Ночная гонка завершилась фатально.

В Фалештском районе водитель потерял управление автомобилем и вылетел с трассы. Машина разбилась, а молодой человек погиб.

- Этой ночью не стало нашего брата. Просим, не судите строго, - написал после трагедии Филипп Шую.