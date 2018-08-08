"О боже! Ким мертва!": Реклама кроссовок Канье Уэста удивила подписчиков

Телеведущая и звезда реалити‐шоу Ким Кардашьян опубликовала в своем Instagram cнимок из новой фотосессии для рекламы кроссовок Yeezy от Канье Уэста, который является ее мужем. Однако неожиданно публикация была раскритикована многими поклонниками жены рэппера.

"Они подобны сливочному маслу", — подписала фотографию Ким, также девушка не забыла сопроводить публикацию хэштегами с названием обуви и ее модели.

Поклонники звезды, которые уже привыкли к обнаженным фотосессиям девушки, обратили внимание на ее неестественную позу и выражение лица, передает 360tv.

Кардашьян, в одном нижнем белье и кроссовках лежала на кровати, странно вывернув руки и ноги. На ее лице застыло не менее необычное выражение.

Фото: Instagram

Один из пользователей оставил зловещий комментарий под постом: "О боже! Ким мертва!!! И ее глаза открыты".

Другие пользователи Сети сравнили Ким с героиней из киновселенной Marvel.

"Она похожа на Гамору после того, как Танос сбросил ее с обрыва", — отметили подписчики звезды.

Тем не менее нашлись и те люди, которые встали на защиту новой работы Кардашьян. "Это фото — произведение искусства, о чем вы все говорите?" — заявил один из пользователей.