Движение поездов по 12 маршрутам в Швеции приостановили из-за жары

Железнодорожное движение по примерно 12 маршрутам южной Швеции временно остановлено со среды из-за высокой температуры и риска возникновения искривления рельсов, говорится в сообщении для прессы транспортного управления Швеции.

Частично движение восстановят 9 августа, частично – 11 августа, пишет РИА Новости.

"В ближайшие несколько дней температура в регионе Геталанд (Южная Швеция) в некоторых местах будет выше 30 градусов и до 34 градусов. В транспортном управлении полагают, что существует высокий риск возникновения искривлений рельсов. Поэтому транспортное управление приняло решение из соображений безопасности закрыть движение на определенных участках", — говорится в сообщении для прессы.

Жаркая и сухая погода в Швеции установилась с мая. В целом июль метеорологи назвали для страны самым жарким и засушливым за последние несколько десятилетий, а для Стокгольма — за последние 262 года. На практике это означало температуру воздуха до 25-30 градусов, а местами и выше. В конце июля и начале августа температура понизилась, но вновь поднялась на этой неделе.

По данным шведских СМИ, многие из отменных поездов заменены автобусами. Остановки в движении могут затронуть до 1,5 тысячи пассажиров. К неудобствам из-за отмененных поездов добавились в среду и перебои с сильными опозданиями в железнодорожном сообщении между крупнейшими городами Швеции — Стокгольмом, Гетеборгом и Мальмё, вызванные неисправностями на линии электропередач.