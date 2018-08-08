Сел пьяный за руль: Жителю Шолданешт грозит лишение водительских прав на пять лет

53-летнего жителя Шолданешт поймали пьяным за рулем. Инспекторы заметили, что машина едет зигзагами и решили ее остановить. Водитель заверил полицейских, что выпил только один бокал пива. Его попросили подышать в алкотестер.

Содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе оказалось в шесть раз выше нормы. Однако пьяный водитель начал угрожать полицейским, что обратится к их руководству с жалобой.



Водителю грозит до 42 тысяч леев штрафа и лишение водительских прав сроком до пяти лет.







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