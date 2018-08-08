Пожилая женщина попыталась загрызть котенка в киевском метро

Женщина, просившая милостыню на одной из станций метрополитена, попыталась загрызть котенка. Откусить животному лапу не позволили проходившие мимо пассажиры. Об этом сообщил ТСН.

Стычка между женщиной и пассажирами произошла 5 августа. Пожилая женщина попыталась откусить котенку лапу. Ее остановили не оставшиеся равнодушными пассажиры метрополитена. Справиться с обезумевшей пыталась целая толпа людей, передает 360tv.

"На переходе между станциями метро "Майдан" — "Крещатик" бабка пыталась загрызть котенка на глазах у людей", — рассказали очевидцы.

В результате схватки местные жители спасли животное, сохранив лапку. Однако ей все-таки удалось укусить его так сильно, что кровь животного осталась у нее на лице.

Как только котенка высвободили из рук бабки, одна из находившихся на месте девушек забрала его и убежала. Впоследствии животное получило имя Логан. Его показали врачам, которые установили ушиб правого локтевого сустава. Ему назначили электрофорез на протяжении 14 дней.

"Еще бы миллиметр и попрошайка перегрызла Логану нерв и он остался бы инвалидом", — сообщили спасители позднее в Facebook.

Видеозапись опубликовал местный житель и блогер Рома Уличный Принц. После этого ролик разошелся по всему интернету.