Бывший полицейский и четверо членов преступной группы задержаны за грабежи и разбой

Бывший полицейский и четверо членов преступной группы были задержаны за кражи, грабежи и разбой, совершенные по всей стране. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил прокурор Денис Ротару.

Подозреваемые 22-35 лет являются уроженцами южных и центральных районов страны. Они совершали аналогичные преступления в Российской Федерации, а один из них отбыл наказание в этой стране. Еще семь членов этой группы в настоящее время находятся за пределами страны и объявлены в международный розыск, передает Молдпрес.

Прокурор Денис Ротару уточнил, что сотрудники правоохранительных органов выявили 17 случаев нарушения закона, ущерб составил около двух миллионов леев.

"Преступники взламывали сейфы и платежные терминалы всего за 60 секунд, а бывший юрист помогал обвиняемым заметать следы преступления. Злодеяния были совершены в Стрэшень, Яловень, Анений Ной, Бэлць, Кэлэраше, Единец и Глодень. Помимо взлома сейфов и терминалов подозреваемые крали деньги и драгоценности. Группа вошла в поле зрения полиции в конце сентября 2017 года. За 10-15 дней до совершения преступления подозреваемые тщательно анализировали место, а в сам день они оставляли автомобили на расстоянии 3-4 км от места преступления. Они всегда пользовались разными машинами, одеждой и обувью, чтобы их было труднее вычислить. Во время злодеяний подозреваемые не пользовались мобильными телефонами, а современными радиостанциями", - сказал Ротару.

Глава управления Национальной инспекции по расследованию Игорь Зглавуцэ отметил, что 24 июля группа была задержана на месте преступления. "Мы решили осуществить задержание, потому что подозреваемые намеревались отправиться в одну из стран Европейского союза для совершения преступления. В рамках этого дела проведено 36 обысков, в том числе дома у задержанных. Так, обнаружены финансовые средства в национальной и иностранной валюте, ювелирные изделия, аппарат для резки металла, перчатки, спортивное снаряжение, деревянные биты и металлоискатель для поиска сейфов в стенах или скрытых местах", - пояснил Зглавуцэ.