В Австралии переживают сильнейшую за полвека засуху

Власти самого населенного в Австралии штата - Нового Южного Уэльса - объявили о том, что на его территории зафиксирована сильнейшая за последние 50 лет засуха. Об этом в среду, 8 августа, сообщает ABC News.

В частности, телеканал отмечает, что хотя от сильной засухи страдает большая часть юго-восточных территорий Австралии, именно в Новом Южном Уэльсе, территория которого занимает более 800 тыс. кв. км, ситуация наиболее серьезная, пишет Корреспондент.

"Это очень трудно. Нет ни одного человека в штате, который не пожелал бы дождя для наших фермеров и местных общин", - сказал министр сырьевой промышленности штата Ниалл Блэйр.

Как сообщается, власти Нового Южного Уэльса и федеральное правительство предоставляют фермерам финансовую помощь в связи с гибелью урожая, но выделенных средств часто недостаточно.

Также фермерам официально разрешили отстреливать диких кенгуру, которые пьют воду из поилок для домашнего скота.

Метеорологи предсказывают засушливую погоду в ближайшие три месяца, поэтому многие фермеры рассматривают возможность продажи скота, добавляет телеканал.