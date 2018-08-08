Астронавт снял с МКС зрелищное видео рассвета

Немецкий астронавт Александр Гертс опубликовал на своей Twitter-странице зрелищное видео рассвета, снятое с Международной космической станции.

Благодаря тому, что МКС совершает один оборот вокруг земли за 90 минут, астронавты могут наблюдать рассвет 16 раз в сутки, пишет Корреспондент.

Зрелищное таймлапс-видео демонстрирует один из таких рассветов.

"Вам интересно, как выглядит орбитальный восход на МКС? Эти таймлапс-кадры являются реальными. И они были взяты человеком", - отметил немец в комментарии к ролику.