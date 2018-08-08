В московском парке нашли чемодан с телом человека

На юго-западе Москвы в Воронцовском парке был обнаружен чемодан с человеческим телом. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы московского управления Следственного комитета России Юлию Иванову.

По ее словам, в настоящий момент ни пол, ни личность погибшего следователям пока не удалось установить, пишет Газета.ru.

"По предварительным данным, в Воронцовском парке обнаружен чемодан, в котором находится человеческое тело. На месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства случившегося", — сказала Иванова.

Она также рассказала, что в настоящее время проводится извлечение трупа.