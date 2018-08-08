В Лондоне появится скульптура Зомби-боя

Скульптуру Рика Дженеста, более известного как Zombie Boy, создает британский художник Марк Куинн. Она будет вылита из бронзы и достигнет в высоту 3,5 метра. Об этом сообщает Dazes & Confused.

Первая версия скульптуры Зомби-боя Куинн продемонстрировал еще в 2010 году. Она стала частью серии Body Alteration, над которой британец работает уже десять лет.

Готовая скульптура Дженеста из бронзы появится в новой галерее Музея науки в Лондоне осенью 2019 года, пишет Корреспондент.

Напомним, 33-летний манекенщик Рик Дженест, известный как Зомби-бой умер 1 августа в Монреале. Предполагается, что мужчина покончил с собой из психических расстройств.

Фото:dazeddigital