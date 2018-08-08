В Одессе отчим несколько месяцев развращал 14-летнюю падчерицу

В Одессе полиция расследует факт длительного развращения 40-летним мужчиной своей 14-летней падчерицы. Об этом в среду, 8 августа, сообщает пресс-служба областной полиции.

"По словам ребенка, 40-летний отчим в течение нескольких месяцев угрозами заставлял ее выполнять различные непристойные действия по отношению к себе, со своей стороны делал то же по отношению к ней. Запуганная мужчиной девушка долгое время боялась признаться матери, и сделала это только сейчас. На данный момент с ней работают психологи", - говорится в сообщении.

Отмечено, что когда правоохранители прибыли на место происшествия и ждали возвращения домой подозреваемого, последний, заметив полицейских, стал убегать. Однако, через несколько минут преследования, его остановили на одной из улиц города, где он пытался спрятаться.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье развращение несовершеннолетних. Сейчас решается вопрос о задержании правонарушителя, пишет Корреспондент.