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Пируэты Андрея Нэстасе: В Москве - анти-унионист, в Бухаресте - "зелёный румын"
// фото: News Front
16:32, 08 Aug 2018
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Лидер ППДП Андрей Нэстасе в очередной раз демонстрирует своё политическое двуличие. Московской прессе он заявляет, что выступает против объединения с Румынией, а вот в Бухаресте говорит обратное.

На последнем заседании Национального совета НЛП Румынии Нэстасе заявил в присутствии Клауса Йоханиса, что ждёт перемен для "нас - румын из Бессарабии" и надеется на рациональность на "берегах Прута".

Об этом заявлении Нэстасе написал журналист Валериу Реницы в своём блоге. "В молдавской оппозиции - мало людей, верящих в свободную и независимую Молдову. Остальные же давно предали ее в пользу Румынии",- написал Реницэ. Напомним, что ранее Андрей Стасе заявил на одном из телеканалов в России, что не является унионистом, и что у него всего лишь румынский паспорт, а слухи о том, что он хотел бы объединения с Румынией - глупости.

"Российский журналист: - Вас называют про-румынским политиком, говорят, что, если Вы придёте к власти, Вы начнёте движение для объединения с Румынией.

Нэстасе: - Это глупости, простите за выражение, но это неправда. Хочу, чтобы Вы знали, что я люблю свою страну, я родился здесь и хочу, чтобы Молдова стала Европейским государством. Хочу, чтобы мы жили в дружбе, потому что мы - многокультурное общество, и я всегда призывал жителей Молдовы к единству. Во-первых, признаю, у меня есть румынский паспорт, как и у миллиона других граждан Молдовы, но сути это не меняет".

В то же время, все чаще Андрея Нэстасе обвиняют в том, что он представляет в регионе интересы России. И одним из аргументов является тот факт, что он оградил от себя унионистский электорат, как на протестах, так и внутри своей партии.




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