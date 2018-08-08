Ион Кику сделал несколько уточнений для желающих участвовать в государственной программе Prima Casa

Государственный сектерать Министерства финансов Ион Кику сделал несколько уточнений для желающих участвовать в государственной программе Prima Casa.

На своей странице в Facebook госслужащий перечислил конкретные шаги, которые необходимо сделать.

"1. Если Вам до 45 лет, и за последние 12 месяцев Вы не являлись собственником жилья площадью в более 9 м2 на каждого члена семьи, Вы можете участвовать в программе Prima Casa и запросить выдачу ипотечного кредита в любом из 5 коммерческих банков-участников программы ( Modindconbank, Moldova Agroindbank, Victoriabank, Mobiasbanka, Eximbank). Согласно с новыми изменениями в законе о "Prima Casa", Вы подходите для программы, даже если владеете жилым имуществом в селе (за исключением муниципия Кишинева), полученным в наследство или в подарок. Как только Вы выбрали желаемое для приобретения жилье, пойдите в любой из 5 банков-участников для подачи заявления на кредит. Небольшой совет: обойдите несколько банков и узнайте условия каждого, поскольку внутренняя политика банков по кредитованию и процентной ставке может отличатся.

2. В коммерческом банке Вы получите все инструкции для дальнейших шагов, но узнать о них можно и здесь : primacasa.gov.md

3. Как только Вы получите кредит и, соответственно, ключи от нового дома, проверьте, вправе ли Вы на получение государственной компенсации учакстникам "Prima Casa". Если Вы работаете в любом бюджетном учреждении, финансируемом из государственного или местного бюджета; в медицинском общественном учреждении; в образовательном учреждении либо в высшем учебном заведении с автономным финансированием - Вы можете просить государственную компенсацию по программе "Prima Casa - 2". Если в Вашей семье есть несовершеннолетние дети - Вы можете просить компенсацию государства по программе "Prima Casa 3" (и это независимо от того, работаете ли Вы в бюджетной организации или в частной). Если Вы соответствуете обоим критериям - то Вы можете рассчитывать на обе категории компенсаций, принятые соответствующими регламентами.

4. Для получения компенсации, Вам следует подать заявление через электронный регистр по этому адресу: crm.primacasa.gov.md/login .

В случае если Вы хотите подать заявку на обе категории компенсаций, Вы должны подать два отдельных заявления. 5. После подачи заявления, оператор в течение 5 рабочих дней примет или не примет это заявление. В случае принятия заявление, Вы должны указать свой банковский счет, который будет одобрен для финансирования", - написал Ион Кику.