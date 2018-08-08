Молдавский лей вновь укрепляет свои позиции по отношению к основным валютам

По данным Национального банка Молдовы, завтра, 8 августа, лей снова укрепится по отношению к основным валютам.

Евро завтра будет стоить 19,09 леев, что на 5 банов меньше, чем сегодня. Так же обстоят дела и с американским долларом. Завтра он подешевеет на 4 бана и будет стоить 16, 46 леев, передает Молдпрес.

На один бан подешевеют украинская гривна и румынский лей, стоимость которых составит 60 банов и 4,11 леев соответственно.

Курс российского рубля останется неизменным, он будет стоить по-прежнему 25 банов.