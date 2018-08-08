В каналах Копенгагена появились плавучие острова для барбекю

Проект плавучих островов принадлежит архитекторам из датской дизайн-студии Fokstrot. Первый такой остров уже появился в Слюссене, центральном районе города. Он представляет собой плавучую платформу из липы площадью 20 м².

Архитекторы планируют построить девять островов, которые вскоре будут спущены на воду в копенгагенских каналах, чтобы стать общедоступной зоной отдыха.

На островах можно будет загорать, жарить барбекю, ловить рыбу. Для проведения многолюдных торжеств острова можно соединять в группы. Создатели планируют добавить различные функции к плавучим платформам и надеются, что новшество привлечет в гавань туристов и отдыхающих, пишет moya-planeta.