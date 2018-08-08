Ученые пояснили, почему смотреться в зеркало полезно для здоровья

Ученые из колледжа Барнард при Колумбийском университете утверждают, что видеть свое отражение полезно для эмоционального и психологического здоровья. Оказывается, зеркало помогает взглянуть на себя со стороны и напоминает человеку о необходимости общаться с другими. То есть, оно помогает социализации, пишет Siver Telegram.

Эксперимент доказал, что, отказавшись от зеркала на несколько дней, человек становится менее социализированным. Также отражение помогает регулировать эмоции. Если вы каждый день будете смотреть на себя с одобрением, то ваша психика станет более здоровой, а настроение хорошим, пишет moya-planeta.

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