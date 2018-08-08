На Буюканах дворовая собака укусила восьмилетнего ребенка за подбородок

В столичном секторе Буюканы бродячая собака набросилась на восьмилетнего мальчика на игровой площадке. Укус дворняги пришелся в область подбородка. Ребенка немедлено доставили в больницу.

"Ребенку оказана первичная хирургическая помощь, произведена хирургическая обработка раны. Предстоит лечение. Общее состояние пациента стабильное, динамика - позитивная", - сказал врач Егор Поросенков.

На игровой площадке, где произошел инцидент, находились и другие дети. Они не пострадали.

По официальным данным, в этом году было стерилизовано более 300 дворняг. Однако по сравнению с прошлым годом бродячих собак в городе стало больше.

Случай с нападением дворняги на ребенка в мэрии комментировать отказались.